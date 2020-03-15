«طرق دبي»: مبادرات تطويرية لترخيص السائقين والمركبات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

اعتمد مطر محمد الطاير المدير العام، رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، حزمة من المشاريع والمبادرات للارتقاء بخدمات تدريب وترخيص السائقين وفحص المركبات، بما يسهم في جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين ورفع مستوى تدريب وتأهيل السائقين، لتعزيز مستوى السلامة المرورية.

تضمنت المبادرات استخدام طائرات دون طيار (درون)، والرجل الآلي «روبوت» في عمليات التفتيش الميداني، وإطلاق نظام التدريب المركزي للسائقين، وتطوير خدمة ترخيص النقل التجاري والتحول الرقمي لترخيص السائقين، والفحص الطبي الذكي للسائقين.

وأكد الطاير ضرورة الاستمرار في تطوير خدمات مؤسسة الترخيص، والتحول نحو القنوات الذكية بحيث تُنجز جميع المعاملات التي تقدمها الهيئة ذاتياً، دون الحاجة إلى الاستعانة بموظفي مراكز تقديم الخدمة، وكذلك توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة و«البلوك تشين» في تحسين الخدمات للمتعاملين، بما يسهم في تحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، بالتحول نحو المدينة الذكية وجعل إمارة دبي المدينة الأذكى في العالم، من خلال تقديم خدمات وأداء يفوق توقعات المتعاملين، وصولاً إلى إسعاد الناس.

جاء ذلك خلال لقاء الطاير بمديري مؤسسة الترخيص والذي اطلع خلاله على مؤشرات الأداء العام للمؤسسة، حيث بلغ عدد رخص القيادة الصادرة حتى نهاية عام 2019 قرابة مليونين، و420 ألف رخصة، كما بلغ عدد المركبات المسجلة مليوناً و790 ألف مركبة، فيما بلغ عدد معاملات ترخيص السائقين مليونين و200 ألف معاملة، وعدد معاملات ترخيص المركبات مليونين و500 ألف معاملة، وبلغ عدد معاملات عدم الممانعة للأنشطة التجارية 11,280 معاملة، وبلغت نسبة رضى المتعاملين مع مؤسسة الترخيص94.7%، حيث يبلغ إجمالي عدد الخدمات الفرعية والتكميلية التي تقدمها مؤسسة الترخيص 140 خدمة، من أصل 316 خدمة تقدمها هيئة الطرق والمواصلات.