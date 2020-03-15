«تمشية فوتوغرافية» بين كنوز خورفكان ومليحة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضمن حملتها التوعوية الأولى «آثار 46»، الهادفة إلى إبراز أهمية حماية التراث الأثري والمادي للإمارة، اختتمت هيئة الشارقة للآثار برنامج التراث الأثري للسائحين ومرتادي المناطق التاريخية «التمشية الفوتوغرافية الفنية».

البرنامج شمل تنظيم زيارة لنحو 60 مصوراً من الهواة والمحترفين للمنطقة التاريخية بخورفكان وموقع مليحة الأثري.

تضمنت الفعالية التي أقيمت بالتعاون مع المكتب الاعلامي لحكومة الشارقة وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون ومركز شباب الشارقة (المؤسسة الاتحادية للشباب)، في محطتها الأولى زيارة منطقة خورفكان التاريخية، وفي الثانية موقع مليحة الأثري.

وقال عيسى يوسف، مدير الآثار والتراث المادي في الهيئة: «سعينا من خلال برنامج «التمشية الفوتوغرافية الفنية» إلى نشر ثقافة الوعي الأثري من خلال تبيان أهمية حماية الآثار وصون المكتشفات بين مختلف الشرائح المجتمعية، وتوعية الجيل الجديد من المصورين والفنانين بضرورة المحافظة على المناطق التاريخية من خلال إشراكهم في برامج توعوية مبتكرة».

وأكد أن مثل هذه الفعاليات التوعوية تسهم في تسليط الضوء على جماليات المناطق التاريخية والمواقع الأثرية للإمارة وتوثيقها فوتوغرافياً، والتعريف بإنجازات الهيئة في مجال الحفاظ على الآثار وصون المكتشفات، إلى جانب تعزيز الشراكة مع مختلف مؤسسات المجتمع وأفراده من خلال التعاون في تنفيذ هذه البرامج.

وأكد الفنان التشكيلي والمصور عبدالله الاستاد الحمادي، منسق الفعالية، أن برنامج «التمشية الفوتوغرافية الفنية» يهدف إلى تبادل الخبرات بين المصورين والفنانين التشكيليين وتعزيز التعارف فيما بينهم، وتوثيق التراث المادي متمثلاً في الآثار، وهو ما يعكس البُعد التاريخي للمنطقة وللإمارة، والمساهمة في توعية الجمهور حول الكنوز الأثرية في الإمارات، خصوصاً بين المصورين والفنانين لنقل مشاهداتهم إلى بقية أفراد المجتمع.

وعبّر المصورون المشاركون عن سعادتهم بهذه الزيارات الاستكشافية، وقالت حليمة علي، من خورفكان: «أنا سعيدة بما أتاحه لي هذا البرنامج من متعة في التعرف على المعالم الأثرية للإمارة والاستماع إلى تاريخها والقصص المرتبطة بها، وحرصت على إظهار شيء منها في الصور التي التقطها وساعدتني على رُؤية مدينتي الغالية بزاوية أخرى مختلفة».

وتعرض الصور التي التقطها المشاركون في الفعالية بمعرض خاص في الحفل الختامي لحملة «آثار 46».

وإلى جانب فعالية التصوير، تشمل الحملة برامج أخرى، منها التوعية المجتمعية، وثقافة التراث الأثري في مدارس الشارقة، والتوعية الإعلامية للتراث الأثري، والتراث الأثري للسائحين وزوار المواقع الأثرية والمناطق التاريخية، و«حماة التراث الأثري» لتقدير وتثمين مساهمات أبناء المجتمع المحلي في حماية التراث الأثري والمادي للإمارة.