بلدية الشارقة تنفذ حملات وقائية لمنع انتشار الفيروس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أكدت بلدية مدينة الشارقة حرصها على سلامة وصحة جميع القاطنين والزوار، من خلال اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتقال أي عدوى، وبث رسائل التوعية في المجتمع باعتبارها من أهم العوامل التي تقي من انتشار «كوفيد 19»، وفي إطار حرصها على تعزيز هذا الوعي قامت البلدية بالعديد من الإجراءات كتوزيع معقم ومطهر الأيدي على جميع الموظفين والمراجعين لمختلف مراكز خدمة المتعاملين التابعة لها.

وفي هذا السياق، أكد ثابت سالم الطريفي مدير عام البلدية، القيام بشكل يومي بتعقيم جميع المباني التابعة لها والمراكز الخدمية التي تستقبل أعداداً كبيرة من المراجعين بهدف الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، كما تحرص على صحة الموظفين من خلال عمل مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تتماشى مع قرارات وزارة الصحة ووقاية المجتمع لمنع انتقال العدوى وزيادة الوعي المجتمعي حول مرض كورونا وأهمية الوقاية لمنع الإصابة به.

وأوضح الطريفي أن مباني البلدية جميعها تخضع لعميات تعقيم بشكل دائم، وبصورة يومية، إضافة إلى المرافق الخدمية التابعة لها، فضلاً عن عمليات الرش لمكافحة البعوض باعتباره من أسباب نقل الأمراض المختلفة، مضيفاً أنه تم إغلاق جميع الحدائق في مدينة الشارقة حتى إشعار آخر كإجراء احترازي لمنع نقل أي عدوى، وللحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، ويأتي إغلاق هذه الحدائق ضمن الخطوات التي تتبعها البلدية لمنع انتقال العدوى والحفاظ على سلامة الجمهور.

من جانبه أوضح خالد بن فلاح السويدي مساعد المدير لقطاع خدمة المتعاملين، أن البلدية من خلال قطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية، تحرص على التوعية المستمرة للموظفين عبر النشرات التوعوية وتوزيع معقمات الأيدي على الموظفين وخصوصاً المفتشين الذي يمارسون عملهم في الميدان، كما وضعت لوحات تحتوي على إجراءات الوقاية من المرض في جميع المرافق الخدمية والتي تشهد إقبالاً من قبل المتعاملين، فضلاً عن زيادة هذه التوعية في سكن الفئات المساندة وعمل حجر صحي لمدة 14 يوماً لكل من يعود من السفر، كإجراء احترازي يهدف إلى الوقاية من المرض ومنع انتشاره.