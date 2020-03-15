«التربية» تدرب 25 ألفاً من الكوادر التعليمية «عن بُعد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

يبدأ، اليوم الأحد، 25 ألف شخص من الكوادر التدريسية والإدارية في تلقي التدريب التخصصي المستمر عن بُعد؛ من خلال منظومة تقنية متطورة، تطبق للمرة الأولى بهذه الكيفية، والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة؛ خدمة لأغراض التعليم والتدريب، وتوظيفها، للارتقاء بكفاءة المعلمين، والمعلمات، والقيادات المدرسية.

ويستمر التدريب التخصصي لغاية 19 الشهر الجاري، وسيتكون من مجموعة من الورش التدريبية التي ستدار بالكامل عن بُعد في خطوة تشكل نقلة نوعية؛ عبر اعتماد التدريب عن بُعد آلية لمواصلة التدريب، واستيعاب أعداد كبيرة من المستهدفين في الميدان التربوي؛ بعد أن أتمت الوزارة تحضيراتها،

والتأكد من كفاءة المنظومة، وقدرتها على العمل. وتأتي هذه الخطوة، امتداداً لحزمة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة سابقاً، ومن ضمنها: اعتماد «التعلم عن بُعد» لطلبة مدارس الدولة كافة.



علامة فارقة

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وقال حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم: إن منظومة التدريب عن بُعد تشكل اليوم علامة فارقة في مسيرة تطور التعليم في دولة الإمارات، وهي خطوة رائدة تسهم في تمكين المعلم من أدوات المعرفة، واكتساب المهارات المطلوبة تحت أي ظرف، لافتاً إلى أن التدريب التخصصي، يسهم في إعداد كفاءات وطنية مؤهلة؛ من خلال الاستعانة في تطبيق أحدث التقنيات وتطويرها، وفق احتياجات المستفيدين من موظفي وزارة التربية والتعليم، والوسط التربوي.

وأكدت جميلة بنت سالم المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، أن مبادرة التدريب التخصصي عن بُعد تعد أنموذجاً عصرياً مسانداً يسهم في تكريس ما تتطلع إليه وزارة التربية والتعليم من ريادة معرفية عبر تحقيق عنصر التعلم المستمر مدى الحياة؛ من خلال تطويع التكنولوجيا خدمة للأغراض التعليمية، موضحة: إن التدريب التخصصي (عن بُعد) يشكل أداة للاستثمار في قدرات القيادات التربوية، وتعزيز إدارة العملية التعليمية عن بُعد.



أبرز البنود



وأوضحت خولة الحوسني مديرة إدارة التدريب والتنمية المهنية، أنه خلال المراحل الأولية تم إتاحة عدد من مقاطع الفيديو القصيرة التي تستعرض أبرز البنود والمواد المتعلقة بأهم اللوائح والأنظمة التي توضح التدريب عن بُعد، كما قام المعهد بإتاحة عدد من جلسات النقاش التي تدور رحاها حول موضوعات عدة تُطرح في إطار احتياجات الموظف، واحتياجات المحتوى المعرفي التربوي.

وأطلقت هيئة الشارقة للتعليم الخاص أمس السبت، ضمن مبادرة «مدارس الشارقة تستعد» أسبوع التنمية المهنية عن بعد، الذي يهدف إلى تدريب الكادر الإداري والتعليمي على تطبيق أفضل الممارسات التربوية في التحول للتعلم عن بعد، ويتضمن الأسبوع المذكور ثلاثة برامج تدريبية عن بعد مخصصة لمديري المدارس والقيادات التربوية في إمارة الشارقة، ويستمر في الفترة بين 15-19 من مارس الحالي 2020، إضافة إلى دورة إلكترونية متاحة لجميع المعلمين.

وقالت الدكتورة محدثة الهاشمي رئيسة الهيئة: «فور صدور قرار تعطيل المدارس شكلت الهيئة لجنةً خاصةً لدراسة تطبيق مبادرة التعليم عن بعد في المدارس الخاصة بإمارة الشارقة.

حيث اجتمعت الهيئة بمجلس مديري المدارس الخاصة لبحث التحديات التي قد تواجهها الإدارات المدرسية والهيئات التعليمية خلال تطبيق هذه المبادرة، وكيفية تفعيل دور الطالب وقياس مدى استيعابه للدروس عبر التعليم عن بعد، ومن هنا بادرت الهيئة الى توفير الدعم اللازم للمدارس الخاصة من خلال تنظيم أسبوع التنمية المهنية عن بعد، استكمالاً لجهودنا في دعم مهارات المديرين وقادة التعليم، ضمن أفضل الممارسات المتبعة في مجال التعلم عن بعد، وسيتم تنفيذ البرنامج من قبل خبراء متخصصين لتحقيق أفضل النتائج الممكنة لإنجاح هذه المبادرة دعماً لمسيرة العلم والتعلم ونجاح أبنائنا الطلبة».