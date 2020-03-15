إطلاق سراح كندية وإيطالي بعد اختطافهما في بوركينا فاسو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي، أمس السبت، إطلاق سراح كندية وإيطالي كانا اختطفتا في بوركينا فاسو في ديسمبر/كانون الأول من عام 2018، وأنهما بصحة جيدة فيما يبدو، وتم تسليمهما للبعثة.

وقال المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة، أوليفييه سالجادو: إن قوات حفظ السلام استقبلتهما، وستسلمهما لسلطات مالي في وقت لاحق. وأكد أن «كلاهما بصحة جيدة. وهما الآن في حمايتنا. وسيتم نقلهما إلى باماكو، ومنها سيسافران إلى بلديهما». ولم ترد معلومات فورية حول الظروف التي عثر فيها عليهما.

واختفت الكندية إديث بلايس والإيطالي لوكا تاكيتو أثناء سفرهما في بوركينا فاسو التي تنشط بها جماعات متشددة لها صلات بتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وسبق لهما اختطاف غربيين في الماضي. ولم يتضح بعد المسؤول عن اختطافهما، أو ما إذا كان تم دفع فدية؛ لإطلاق سراحهما.(رويترز)