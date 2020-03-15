شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. السلطات العراقية لا تستبعد حظر التجوال فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مدير صحة بغداد الرصافة عبد الغنى سعدون الساعدى بأن "استمرار ارتفاع الإصابات بكورونا قد يدفع السلطات إلى إعلان حظر التجول فى العاصمة".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، عن تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا فى محافظات بغداد وذى قار وكربلاء.

وشددت على "التزامها باللوائح الصحية الدولية فى التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها"، مؤكدة على "وجوب الالتزام بتوجيهاتها وقرارات لجنة الأمر الديوانى الملزمة".

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وخلال الأيام الماضية قام فريق يضم سبعة خبراء صينيين بإجراء زيارات للمستشفيات العراقية والحديث مع الخبراء والمسؤولين الصحيين العراقيين للمساعدة في تحسين النظام الصحي لمجابهة فيروس كورونا "كوفيد-19 " في هذا البلد الذي مزقته الحروب.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" ووصل الخبراء الصينيون، الذين أرسلتهم جمعية الصليب الأحمر الصيني، مساء يوم السبت الماضي إلى العراق، جالبين معهم معدات طبية و50 ألف جهاز اختبار، حيث من المتوقع أن تؤدي نصائحهم والإمدادات الطبية التي جلبوها ويحتاجها العراق بشدة إلى تحسين قدرة البلاد على الكشف عن فيروس كورونا الجديد بشكل كبير.

وقال تاو تشونج تشوان، رئيس فريق الخبراء، "سنحاول المساعدة في احتواء تفشي المرض في مرحلته المبكرة"، مضيفا أن هدف العراق هو "تحقيق الكشف المبكر والعزل المبكر والتشخيص المبكر والعلاج المبكر".