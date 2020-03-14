كورونا.. اليمن تعلق الرحلات الجوية وتغلق المنافذ البرية

علي عويضة/ الخليج 365

أقرت الحكومة اليمنية، السبت، تعليق الرحلات الجوية من وإلى جميع المطارات اليمنية لأسبوعين، خشية من تسلل فيروس كورونا الذي لم يصل البلاد بعد.

وأوضحت الحكومة في اجتماع طارئ، عقد في المقر المؤقت بالرياض، أن تلك التدابير لمواجهة الفيروس، من أجل سلامة اليمنيين، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية.

ووفق المصدر ذاته، أقر الاجتماع تعليق الرحلات الجوية من وإلى جميع المطارات اليمنية، لمدة أسبوعين بدءا من الأربعاء المقبل، لتعزيز التجهيزات اللازمة للرصد والمراقبة.

واستثنت الحكومة من القرار الرحلات لأغراض إنسانية ونقل المساعدات الإغاثية.

Advertisements

ووافق الاجتماع أيضا على إغلاق المنافذ البرية، باستثناء حركة الشحن التجاري والإغاثي والإنساني ابتداءً من الثلاثاء المقبل.

ووجه الاجتماع بتعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية والخاصة لمدة أسبوع بشكل مبدئي، رغم عدم تسجيل أي أصابة بكورونا.

والأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى السبت، أصاب "كورونا" ما يزيد على 155 ألفا في 149 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 5 آلاف و800، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.