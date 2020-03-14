يخت "إماراتي" فاخر يرسو في موغلا التركية للتزود بالوقود

موغلا (تركيا) / الخليج 365

رسا يخت فاخر، السبت، يملكه رجل الأعمال الإماراتي عبدالله الفطيم في سواحل قضاء بودروم بولاية موغلا غربي تركيا.

وأفاد مراسل الخليج 365 بأن يخت "Radiant"، المملوك لرئيس مجلس إدارة مجموعة "الفطيم"، رسا في ميناء "كرويس".

وسيتم تزويد اليخت، الذي يبلغ طوله 110 أمتار، بـ450 ألف لتر من الوقود، مقابل مليونين و200 ألف ليرة (347 ألف دولار).

Advertisements

وعقب اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من "كورونا"، سُمح لـ15 شاحنة بدخول ميناء "كرويس"؛ لتزويد اليخت بالوقود.

وتبلغ القدرة الاستيعابية لليخت، 22 شخصا، إضافة إلى 44 من أفراد الطاقم، بينما يحتوي على العديد من المرافق المختلفة، من قبيل صالة سينما وقاعة رياضة ومهبط مروحية وغيرها.

ويحمل اليخت علم جزر الكايمان، ويحتوي على نظام مراقبة أمني متطور، إضافة إلى خصائص دفاعية في حالة التعرض لهجوم، وقوارب سريعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.