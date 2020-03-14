ارتفاع إصابات كورونا في مصر والعراق وتونس‎

عواصم عربية / الخليج 365

ارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا، مساء السبت، في مصر والعراق وتونس، وفق إعلانات رسمية.

في مصر، كشف رئيس الوزراء مصطفي مدبولي عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 109، منهم من تماثل للشفاء، دون تفاصيل عن الحالات الجديدة.

وشدد مدبولي، في مؤتمر صحفي نقلته وسائل إعلام محلية، على أن عدد الإصابات في مصر لا يزال محدودا جدا مقارنة بدول العالم.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة العراقية ارتفاع عدد إصابات الفيروس إلى 110.

وأوضحت أنه تم تسجيل 5 إصابات جديدة منها 3 في العاصمة بغداد وحالة واحدة في كل من محافظتي ذي قار وكربلاء جنوبي البلاد.

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وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة، في مؤتمر صحفي، ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 18.

وفي المؤتمر، قالت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة، إنصاف بن علية، إن تونس سجلت حالتين جديدتين؛ أحدهما لشخص قادم من فرنسا، والثانية لسيدة جراء عدوى.

ومساء الأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى السبت، أصاب "كورونا" ما يزيد على 155 ألفا في 149 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 5 آلاف و800، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

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