الصومال: 43 سفينة أجنبية تمارس الصيد غير القانوني بمياهنا

مقديشو / الخليج 365

كشف وزير الثروة السمكية والموارد البحرية الصومالي عبدالله بيطان ورسمي، السبت، عن وجود 43 سفينة أجنبية تمارس الصيد غير القانوني في المياه الإقليمية لبلاده، داعيا إلى وقف تلك الأنشطة.

وقال "ورسمي"، في تصريحات لـ"إذاعة مقديشو" الحكومية، إن نحو 43 سفينة أجنبية تبحر في مياه الصومال، وتمارس صيدا غير قانوني في سواحل إقليمي بونتلاند وجلمدغ شمال شرقي ووسط البلاد.

وعن هوية هذه السفن، أشار إلى وجود سفن صيد من إيران وباكستان، دون مزيد من التفاصيل.

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وحذر "ورسمي" من عودة نشاط القرصنة إلى سواحل بلاده إذا استمرت هذه الخروقات.

ودعا الوزير الصومالي القوات الدولية في المياه الإقليمية لبلاده إلى العمل مع نظيرتها الحكومية من أجل الحد من أنشطة السفن الأجنبية غير القانونية.

يذكر أن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي يقوم حتى اليوم بحماية السفن الأجنبية قبالة السواحل الصومالية، أعلن في ديسمبر/كانون الأول 2016 انتهاء مهمة ردع القرصنة الصومالية؛ نتيجة اختفاء هذه الظاهرة بسبب الجهود الدولية لمكافحة القرصنة منذ عام 2009.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.