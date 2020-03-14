تركيا.. جمعيات خيرية ترسل مساعدات إنسانية إلى إدلب

ماردين/ الخليج 365

أرسلت جمعيات خيرية، في ولاية ماردين التركية (جنوب شرق)، السبت، مساعدات إنسانية للنازحين السوريين في منطقة إدلب السورية.

وفي تصريح صحفي، قال رئيس منصة الجمعيات الخيرية في ماردين أحمد جيلان، إن حملة المساعدات تتضمن مواد غذائية.

وأوضح أن المساعدات ستُنقل عبر شاحنة إلى النازحين في أرياف إدلب، مؤكدا أنها الشاحنة الخامسة التي ترسلها الجمعيات الخيرية إلى إدلب.

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