ارتفاع إصابات كورونا في السعودية إلى 103

الرياض / الخليج 365

أعلنت السعودية، السبت، تسجيل 17 إصابة جديدة بـ"كورونا" ليرتفع العدد إلى 103، فيما أعلنت قطر شفاء 4 حالات.

وقال بيان لوزارة الصحة السعودية إنه تم تسجيل 4 حالات في محافظة القطيف (شرق) وواحدة في محافظة جدة (غرب) و12 في منطقة الرياض (وسط).

وأوضح البيان أن 4 من الحالات الجديدة لعائدين من إيران وواحدة من إيطاليا.

وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 103، تعافت منها حالة واحدة، حسب بيان وزارة الصحة.

بدورها، أعلنت قطر شفاء 4 حالات من فيروس "كورونا" في البلاد.

وقالت منى المسلماني، المدير الطبي لمركز الأمراض الانتقالية، في مؤتمر صحفي بالدوحة، إن "جنسيات الحالات الأربع التي شفيت تعود إلى سيدة فليبينية و3 رجال من الأردن والسودان وإيران".

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وأكدت المسلماني أن "جميع الحالات بمركز الأمراض الانتقالية مستقرة وليس لديهم أعراض تذكر، وننتظر أن تكون العينات سالبة ليخرجوا للمجتمع مرة أخرى".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة القطرية، ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا في البلاد إلى 337، عقب تسجيل 17 حالة جديدة.

يشار إلى أن دول الخليج الستة تشهد ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بـ"كورونا"؛ ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات احترازية، في مقدمتها تعليق الدراسة، وإلغاء التجمعات، ووقف الرحلات الجوية مع دول عديدة.

والأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى السبت، أصاب "كورونا" قرابة 150 ألفا في 149 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 5 آلاف و600، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

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