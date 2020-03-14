العراقي يؤكد استمرار التعاون مع التحالف الدولي لمحاربة "داعش"

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

أكدت قيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي، السبت، استمرار التعاون مع التحالف الدولي فيما يخص توفير الدعم لمواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال اللواء الركن تحسين الخفاجي، المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، في تصريح للأناضول: "التعاون بين قيادة العمليات المشتركة والتحالف الدولي لايزال مستمرًا في مجال الدعم لمكافحة داعش".

وشدد الخفاجي على أنه "لا صحة لأي توقف في العمل مع التحالف الدولي".

وتناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن توقف العمل بين قيادة العمليات والتحالف الدولي، عقب بيان لقيادة العمليات العراقية.

وطالبت قيادة العمليات، عبر بيان في وقت سابق السبت، الحكومة العراقية بالإسراع في إخراج القوات الأجنبية من البلاد، على خلفية هجمات متبادلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وفصائل شيعية مقربة من إيران على الأراضي العراقية.

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وتعرضت قاعدة "التاجي" العسكرية قرب العاصمة بغداد، السبت، لهجوم بـ33 صاروخًا من طراز كاتيوشا؛ ما تسبب بإصابة اثنين من أفراد القوة الجوية العراقية وجرح 3 جنود من التحالف، وفق بيانين للجيش العراقي والتحالف.

وهذا الهجوم هو الثاني خلال أيام، بعد سقوط 10 صواريخ داخل القاعدة، الأربعاء، ما أدى إلى مقتل عنصرين من الجيش الأمريكي ومتعاقد بريطاني، وإصابة 12 آخرين، وفق واشنطن.

واتهمت الولايات المتحدة كتائب "حزب الله" العراقي بالوقوف وراء هجوم الأربعاء، وشنت غارات جوية على 5 أهداف للكتائب جنوبي العراق، فجر الجمعة، ما أدى إلى مقتل 5 من أفراد الأمن العراقي ومدني.

وتتعرض قواعد عسكرية عراقية، تستضيف جنودًا أمريكيين، فضلًا عن السفارة الأمريكية ببغداد، لهجمات صاروخية متكررة، منذ أشهر.

وزادت وتيرة تلك الهجمات منذ اغتيال كل من قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة "الحشد الشعبي" العراقية، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية ببغداد، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.