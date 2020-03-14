العراق.. كورونا يلغي احتفالا سنويا للطائفة المندائية

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بغداد / علي جواد / الخليج 365
أعلن رئيس طائفة "الصابئة المندائية" في العراق، نظام كريدي، السبت، إلغاء الاحتفال بـ"عيد الخليقة"، على خلفية تفشي فيروس "كورونا".
وقال كريدي، في تصريح للأناضول، إنه "بسبب انتشار فيروس كورونا، ودعوات المؤسسات الحكومية العراقية بعدم تنظيم الاحتفالات والتجمعات، وحرصا على سلامة المحتفلين، قررنا إلغاء الاحتفال بعيد الخليقة".
وأوضح كريدي أن الاحتفال كان من المقرر انطلاقه اليوم (السبت) واستمراره 5 أيام، قبل أن يتم إلغائه.
ويحتفل الصابئة المندائيون سنويا بـ4 أعياد دينية رئيسة هي البرونايا (عيد الخليقة) والدهفة ديمانه (يوم التعميد الذهبي) والدهفة ربه (العيد الكبير) والدهفة حنينا (عيد الازدهار).
وتحتفل طائفة الصابئة المندائيين في كل عام بعيد الخليقة في شهر مارس/آذار من كل عام؛ حيث تجري خلاله طقوس "التعميد" في الماء ومراسم احتفالات دينية على ضفاف الأنهار.
والصابئة المندائيون، الذين يبلغ تعدادهم نحو 15 ألفا، يعيشون في عدد من المحافظات العراقية الجنوبية والوسطى، ويزعمون أن ديانتهم إحدى الديانات الإبراهيمية، ويدعون أنهم يتبعون أنبياء الله آدم وشعيث وإدريس ونوح وسام بن نوح ويحيى بن زكريا.
وفي وقت سابق اليوم، سجل العراق حالة وفاة جديدة ما رفع الحصيلة إلى 10 وفيات من أصل 102 إصابة، وفق إحصائية السلطات الصحية.
ومساء الأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.
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