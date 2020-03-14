الجزائر.. "جراد" يحذر المحتجين من نقل عدوى "كورونا"

الجزائر/ حسان جبريل/ الخليج 365

حذر رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، السبت، المشاركين في مسيرات الحراك الشعبي من خطر نقل عدوى فيروس كورونا، مستبعدًا في الوقت نفسه إعلان حالة الطوارىء.

وقال جراد، في تصريح صحفي: "أقول لإخواننا المشاركين في الحراك: لسنا هنا بصدد الاستخدام السياسي لهذا الحراك مثلما يفعل البعض.. لكن حذار الأمر يتعلق بصحتكم وحياتكم".

ويخرج جزائريون، منذ 22 فبراير/ شباط 2019، في مسيرات شعبية كل جمعة وثلاثاء، بالعاصمة ومدن أخرى، للمطالبة بتغيير جذري للنظام الحاكم.

وتعيش الجزائر منذ أيام على وقع جدل حاد، بسبب إصرار متظاهرين على الخروج في المسيرات، رغم دعوات إلى التوقف مؤقتًا؛ خشية انتشار الفيروس.

وأضاف: "لا أقول لكم لا تخرجوا في المسيرات، لكن وجب عليكم أخذ الاحتياطات عند الخروج، لتفادي المساس بصحتكم".

وسجلت الجزائر 3 وفيات بالفيروس و37 إصابة، تماثل منهم 12 للشفاء، ورصدت السلطات 31 مليون دولار لمواجهة الفيروس وتداعياته.

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وحذر "جراد" من أن الفيروس "لو انتشر عبر الوطن لا قدر الله سنكون حينها في مرحلة أخرى... ننتظر من المواطنين وعيًا جماعيًا".

وزاد بقوله: "نحن أمام حرب ببولوحية وصحية، وجب علينا الاتحاد والاتفاق للحفاظ على الصحة العامة".

واعتبر أن "الوضع لا يستدعي إعلان حالة الطوارى، ولكن وجب اتخاد الاحتياطات اللازمة، خصوصًا ونحن قرييون من أوروبا، التي تعتبر حاليًا المركز العالمي للوباء".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، كورونا على أنه "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعًا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى انتشار الفيروس دوليًا، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى السبت، أصاب "كورونا" قرابة 150 ألفا في 149 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 5 آلاف و600، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.



وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة والدراسة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية ودينية وإغلاق حدود، وسط جهود متسارعة لاحتوائه، في ظل حالة رعب تسود العالم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.