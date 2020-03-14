من بينها الزنجبيل .. أطعمة تقلل من خطر الإصابة بكورونا

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشف تقرير عن مجموعة من الأطعمة التي تحتوي على خصائص مضادة للفيروسات، وتقلل من خطر الإصابة بكورونا، جنبا إلى جنب مع اتباع خطوات الوقاية اللازمة، وفق ما أوردته مجلة ”ذا هيلث“:
البطاطا الحلوة
بالإضافة إلى نكهتها اللذيذة، تشكل البطاطا الحلوة مصدرا غنيا لفيتامينات A و C، كما تتميز بخصائص تعزز المناعة وتساعد على محاربة الفيروسات والأمراض.
التوت
يعد التوت مصدرا غنيا لـ“ريسفيراتول“، وهو مركب مضاد للبكتيريا والفطريات ويساعد على محاربة الفيروسات، كما يساعد أيضا في التخفيف من التوتر والقلق، وتشمل عائلة التوت الفراولة وغيره من أنواع التوت والتي تتميز جميعها بخصائص مقاومة للفيروسات.
الثوم
يحظى الثوم بخصائص مضادة للفيروسات ويتميز بكونه متوفر بكثرة وأساسي في كل منزل، ومع استخدامه في الكثير من الأطعمة، يمكن إضافة الثوم إلى ملعقة صغيرة من العسل لتخفيف نكهته قبل تناوله، فبالإضافة إلى الحماية من الفيروسات، يعزز الثوم أيضا من المناعة.
الزنجبيل
تناول الزنجبيل أو استهلاكه كالشاي يساعد في مد جسمك بوفرة من الخصائص المقاومة للفيروسات، ما يعزز محاربة جسمك للالتهابات والفيروسات والعدوى.
الأملا الهندية
تتميز ثمار الأملا بثرائها بالفوائد الصحية، خاصة فيما يتعلق بفيتامين سي والخصائص التي تساعد في مقاومة الالتهابات والفيروسات، لذا يُنصح بتناول ثمرة أو 2 كل يوم.
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