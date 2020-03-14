الكويت تعلن تسجيل 4 إصابات جديدة بـ”كورونا”

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم (السبت)، تسجيل 4 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 104 حالات.

وقال المتحدث الرسمي باسم “الصحة الكويتي” الدكتور عبدالله السند إن الحالات الجديدة إحداها لحالة من الجنسية الهندية مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر إلى أذربيجان، ومنها حالتان لمواطنين كويتيين مرتبطتان بالسفر إلى بريطانيا، وحالة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى قطر وفرنسا.

وأشار المتحدث إلى شفاء حالتين من الحالات المصابة بالفيروس ليصل عدد من أعلن شفاؤهم حتى الآن إلى 7 حالات، لافتاً إلى أن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية يبلغ 97 حالة، منهم 6 حالات في العناية المركزة وحالة اثنين منهم حرجة.

وأوضح أن 58 شخصا أنهوا فترة الحجر الصحي المقررة لهم خلال الساعات القليلة الماضية من مركز الحجر في منتزه الخيران بعد إتمام المدة المحددة لذلك والقيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس.