“المطارات” تنفي تعليق الرحلات الجوية الداخلية

صحيفة الخليج الالكترونية

نفت عدة مطارات ما أشيع اليوم (السبت) عن تعليق الرحلات الجوية الداخلية، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت مطارات (أبها الدولي – والملك عبد العزيز الدولي بجدة – والملك فهد الدولي بالدمام) أن جميع الرحلات تعمل بشكل اعتيادي ولا صحة للتعليق.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس تعليق الرحلات الجوية الدولية – إلا في الحالات الاستثنائية – لمدة أسبوعين، اعتباراً من الساعة 11 من صباح غدٍ (الأحد) الموافق 15 مارس الجاري.

ولفتت إلى أن فترة تعليق الرحلات الدولية تعتبر إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات، أو تم تطبيق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم إلى المملكة.