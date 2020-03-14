العدل تفعّل خدمة طلب تأجيل الجلسات القضائية إلكترونيًا

صحيفة الخليج الالكترونية

فعلت وزارة العدل اليوم (السبت) خدمة طلب تأجيل الجلسات القضائية إلكترونياً في جميع المحاكم من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة، وذلك في خطوة تهدف للتيسير على المستفيدين.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عبر الدخول على أيقونة طلبات القضايا من خلال بوابة الوزارة على الإنترنت ، ثم طلب تأجيل الجلسة، وستصل للمستفيد رسالة نصية باعتماد الطلب وتأجيل الموعد حتى إشعار آخر.

وأشارت إلى أن الخدمة طلب تأجيل الجلسات القضائية إلكترونيًا في جميع المحاكم، فُعلت كإجراء اختياري للمستفيدين، وأن الجلسات القضائية لا تزال في وقتها المحدد ما لم يتقدم أحد المستفيدين بطلب التأجيل.