«الدفاع» تؤكد على أهمية التزام القادمين من الخارج بالحجر المنزلي

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكدت وزارة الدفاع، اليوم السبت، على أهمية التزام القادمين من الخارج بالحجر المنزلي لمدة 14 يومًا.
وعبر حسابها الرسمي، على «تويتر» قالت الوزارة: على جميع القادمين من خارج المملكة، الالتزام بالحجر المنزلي لمدة (14) يومًا من تاريخ الدخول، وذلك كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
من ناحيتها، أجلت سفارة المملكة العربية السعودية في الفلبين (250) مواطنًا، وقّدمت لهم جميع وسائل المساعدة، وذلك بمطار مانيلا، تحت إشراف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين الدكتور عبدالله البصيري وعدد من موظفي السفارة.
وقدّم السفير البصيري، الشكر والتقدير لمدير محطة الخطوط السعودية علي الخضير، على الجهود التي قدمها خلال عملية إجلاء المواطنين من المطار.
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