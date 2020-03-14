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صحيفة الخليج الالكترونية
أخضع البيت الأبيض جميع مَن هم على اتصال وثيق بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس لفحص حرارة كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا الجديد، بحسب ما ذكر الناطق باسم البيت الأبيض جود دير اليوم السبت.
وأوضح “دير” أن هذه الخطوة جاءت كإجراء احترازي ضد تفشي “كورونا”، وفقًا لـ”روسيا اليوم”.
وأشار “ترامب” إلى أنه سيخضع على الأرجح لفحص فيروس كورونا بعد تشخيص إصابة مسؤولين عدة بالوباء، التقاهم مؤخرًا.
وفرض الرئيس الأمريكي أمس حالة الطوارئ في الولايات المتحدة في ظل تفشي فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر إخضاع كل المتعاملين مع “ترامب” ونائبه لفحص “كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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