إخضاع كل المتعاملين مع “ترامب” ونائبه لفحص “كورونا”

صحيفة الخليج الالكترونية

أخضع البيت الأبيض جميع مَن هم على اتصال وثيق بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس لفحص حرارة كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا الجديد، بحسب ما ذكر الناطق باسم البيت الأبيض جود دير اليوم السبت.

وأوضح “دير” أن هذه الخطوة جاءت كإجراء احترازي ضد تفشي “كورونا”، وفقًا لـ”روسيا اليوم”.

وأشار “ترامب” إلى أنه سيخضع على الأرجح لفحص فيروس كورونا بعد تشخيص إصابة مسؤولين عدة بالوباء، التقاهم مؤخرًا.

وفرض الرئيس الأمريكي أمس حالة الطوارئ في الولايات المتحدة في ظل تفشي فيروس كورونا.