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المسحل: تعليق المسابقات يأتي حرصًا على سلامة جميع الرياضيين

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

عبر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل عن تقديره العميق للاهتمام الذي يجده قطاع كرة القدم من القيادة الرشيدة – أيدها الله – ووزارة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، التي تولي سلامة جميع الرياضيين اهتمامًا بالغًا يتناغم مع التعليمات والتوصيات الصادرة من اللجنة المعنية لمتابعة انتشار .

وأكد المسحل أن قرار تعليق النشاط الكروي والمسابقات الكروية الذي أصدرته وزارة الرياضة اليوم ويدخل حيز التنفيذ من يوم غدٍ الأحد يأتي حرصًا على سلامة جميع عناصر كرة القدم والسعي لسلامتهم ودرء المخاطر الصحية عنهم.

وثمن المسحل الجهود الجبارة التي تقوم بها وزارة الصحة والجهات الحكومية المختصة في متابعة انتشار الفيروس والرسائل التوعوية المكثفة والقرارات المنسجمة مع خطة التعامل مع الوضع الراهن، مهيبًا بالجميع التقيد بالتعليمات الرسمية الصادرة من وزارة الصحة وتطبيق تعليمات الوقاية، داعيًا الله بأن يحفظ الجميع.

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