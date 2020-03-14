مصر تعلن تعليق الدراسة لأسبوعين بدءاً من يوم غدٍ الأحد

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت السلطات المصرية تعليق الدراسة لأسبوعين بدءا من الأحد لمواجهة تفشي فيروس كورونا. وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية أعلنت الجمعة تسجيل 13 حالة ايجابية لفيروس كورونا المستجد ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 93 حالة. وقالت الوزراة في بيان لها انه تم اكتشاف الحالات الجديدة ضمن اجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لارشادات منظمة الصحة العالمية مبينة ان الحالات من ضمنهم خمسة مصريين وثماني حالات لاجانب من جنسيات مختلفة وهم من المخالطين للحالات الايجابية التي تم اكتشافها والاعلان عنها مسبقا.

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