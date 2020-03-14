الإمارات توقف إصدار كافة التأشيرات

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صحيفة الخليج الالكترونية
قررت الإمارات “وقفا مؤقتا” لاصدار كافة التأشيرات ابتداء من 17 مارس الجاري باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية .
وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في بيان لها اليوم أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الوقائية و الإحترازية التي تتخذها الدولة تجاوبا مع رفع مستوى فيروس كورونا المستجد /كوفيد- 19/ من قبل منظمة الصحة العالمية و إعتباره ” وباءً ” ما يجعل من السفر في هذه المرحلة على درجة عالية من الخطورة.
والجدير بالذكر ان القرار لايسري على الأشخاص الذين صدرت لهم تأشيرات قبل تاريخ سريان نفاذ هذا القرار .
وأشارت إلى أن قرار الوقف المؤقت للتأشيرات يأتي حتى يتم تفعيل آلية للفحص الطبي في بلدان المغادرة كإجراء إضافي نظرًا لما تشهده دول العالم على صعيد مواجهة فيروس كورونا المستجد من إجراءات إحترازية ووقائية تستهدف الصالح العام لجميع الدول على حد سواء و ما يمثله السفر بين البلدان في هذه المرحلة من خطورة عليها .
وأكدت ” الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ” في ختام بيانها أن هذا القرار ينبع من روح المسؤولية التي تتحلي بها دولة الإمارات و ضمن جهودها لمكافحة هذا الفيروس حول العالم و تضامنا منها مع دول العالم لعبور هذه الأزمة بسلام.
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