شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: برنامج حكومى بـ50 مليار ريال لدعم القطاع الخاص فى مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية، في نبأ عاجل لها، أن المملكة العربية السعودية، أطلقت برنامجا حكوميا ودعمته بـ 50 مليار ريال سعودي لدعم القطاع الخاص في مواجهة فيروس كورونا المُستجد.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت اليوم السبت، تسجيل 17 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، بينما ينتشر الفيروس في 138 دولة، وسط جهود عالمية ومحلية مكثفة لمحاصرته.

وقالت وزارة الصحة السعودية إن الحالة الأولى من الـ17 حالة الجديدة تعود لمواطن سعودي قادم من إيران، وهو معزول حالياً في منشأة صحية في الإحساء.

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وتعود الحالة الثانية لمواطن سعودي موجود الآن في الحجر الصحي، كان مخالطاً لحالة أعلِن عنها سابقاً، وهو معزول في مستشفى بالقطيف.

وأضافت أن الحالتين الثالثة والرابعة لمواطنين من محافظة القطيف، قدما من إيطاليا وإيران، وهما معزولان في منشأة صحية في القطيف.

وذكرت الوزارة أن الحالة الخامسة لمواطنة موجودة في الحجر الصحي في جدة، وهي قادمة أيضاً من إيران.