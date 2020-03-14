شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية تُعلن تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 17 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا المستجد" (كوفيد 19)، بينما انتشر الفيروس فى 138 دولة، وسط جهود عالمية ومحلية مكثفة لمحاصرته والقضاء عليه.

وذكرت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - أن الحالة الأولى لمواطن قادم من إيران، ومعزول حاليًا فى منشأة صحية فى الأحساء، وأن الحالة الثانية لمواطن موجود الآن فى الحجر الصحي، كان مخالطاً لحالة أعلن عنها سابقاً، وهو معزول فى مستشفى بالقطيف.

وأضافت أن الحالتين الثالثة والرابعة لمواطنين من محافظة القطيف، قادمين من إيطاليا وإيران، وهما معزولان فى منشأة صحية فى القطيف، مشيرة إلى أن الحالة الخامسة لمواطنة موجودة فى الحجر الصحى فى جدة، وهى قادمة أيضاً من إيران.

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وأوضحت أن هناك 12 حالة إصابة بفيروس "كورونا المستجد" موجودة فى الرياض، تشمل 3 حالات لمواطنين كانوا مخالطين لحالات أعلن عنها سابقاً، وحالة لمقيم أمريكي، كان مخالطاً لحالة أعلن عنها سابقاً، و3 حالات لمواطنين قادمين من بريطانيا، و4 حالات أخرى لمواطنين قادمين من فرنسا، فضلاً عن حالة لمقيم فرنسى قادم من فرنسا عن طريق الإمارات.

وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالى للإصابات وصل إلى 103 حالات، كان قد تعافت منها حالة واحدة، وبقية الحالات موجودة الآن فى العزل الصحي.