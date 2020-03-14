شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة البحرينية : خروج 14 حالة من الحجر الصحى الاحترازي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم السبت، خروج 14 حالة إضافية من الحجر الصحى الاحترازى تضم 13 مواطنًا بحرينيًا وامرأة كورية بعد استكمالهم فترة الحجر اللازمة لهم لمدة 14 يوما، وإجراء كافة الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) قبل خروجهم من الحجر الصحى الاحترازي، ليصل بذلك عدد الذين خرجوا من الحجر الصحى 139 شخصاً بعد خروج 125 شخصاً فى وقت سابق.

ونوهت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - بأن جميع الحالات الموجودة فى مراكز الحجر الصحى الاحترازي، تتم متابعتها بصورة مستمرة تحت إشراف طاقم طبى متخصص، وتقديم الرعاية اللازمة لهم للتأكد من سلامتهم، مؤكدة حرصها على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية فى مراكز الحجر الصحى الاحترازية، بحسب المعايير الدولية التى أوصت بها منظمة الصحة العالمية، ومتابعة تطبيق جميع الإجراءات المتبعة لاحتواء ومنع انتشار الفيروس فى مملكة البحرين بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.