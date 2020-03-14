شركة هيونداي تطبق برنامجا مختلفا لحماية موظفيها من كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة هيونداي الكورية الجنوبية لصناعة السيارات برنامجا للحماية من فقدان الوظائف بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19). بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.



وكان مصنع تابع لشركة هيونداي موتور في كوريا الجنوبية قد أوقف عملياته أواخر شهر شباط/فبراير الماضي، بعد التأكد من إصابة عامل بفيروس كورونا القاتل.

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وتوقفت الشركة في وقت سابق عن الإنتاج في مصنع لتجميع السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات بما في ذلك طرازات "جيه في 80" و"باليسايد" .

وقالت شركة صناعة السيارات: "تعد صحة وسلامة موظفينا ذات أهمية قصوى لشركة هيونداي موتور، وسوف نتخذ جميع التدابير الممكنة وفقًا لذلك".

وكانت هيونداي قد أوقفت الإنتاج في جميع مصانعها مؤقتًا في وقت سابق من الشهر الماضي؛ لأن الفيروس تسبب في نقص المكونات صينية الصنع.

وأعلنت هيونداي موتور تعليق بعض خطوط إنتاج السيارات في كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي، بسبب نقص المكونات التي تأتي من الصين بسبب تفشي فيروس كورونا.