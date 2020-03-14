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هذا الموضوع تطبيق الواتس اب يجلب قريباً ميزة الحذف التلقائي للرسائل ظهر على التقنية بلا حدود.
يحرص مطوري الواتس اب على إضافة مميزات جديدة لتحسين تجربة المستخدم في التطبيق، ولقد رصدت ميزة جديدة تتيح للمستخدمين الحذف التلقائي للرسائل.
بعد إضافة نمط الثيم المظلم لتطبيق الواتس اب مؤخراً، يستعد مطوري التطبيق لدعم المستخدمين بمزيد من المميزات والتحسينات، والتي يأتي من بينها ميزة الحذف التلقائي للرسائل التي قدمت في التطبيقات المنافسة منذ فترة كبيرة.
رصدت ميزة الحذف التلقائي للرسائل في الإصدار التجريبي 2.20.83 و 2.20.84 من تطبيق الواتس اب، حيث تشير التسريبات إلى أن الواتس اب يخطط لدعم المستخدمين بهذه الميزة قريباً.
ولقد كشفت التسريبات السابقة عن ميزة الحذف التلقائي للرسائل في مجموعات الرسائل في تطبيق الواتس اب، بينما رصدت الميزة في الإصدار التجريبي الأخير متاحة لكافة المحادثات.
وتكشف الصور المسربة للإصدار التجريبي من تطبيق الواتس اب، عن قائمة تتيح للمستخدم تحديد وقت لحذف الرسائل، والذي يبدأ من ساعة وحتى عام، كما يتوفر إختيار لإلغاء هذه الميزة في القائمة.
أيضاً من المقرر أن يظهر رمز للساعة بعد تحديد وقت لحذف الرسائل إلى جانب وقت الإرسال، على أن يتم حذف الرسائل بعد إنتهاء الوقت المحدد.
يذكر أن الواتس اب لم يحدد وقت لبدء دفع هذه الميزة للمستخدمين في الوقت الحالي، إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية إضافة الميزة للتطبيق الثابت خلال الفترة القادمة.
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هذا الموضوع تطبيق الواتس اب يجلب قريباً ميزة الحذف التلقائي للرسائل ظهر على التقنية بلا حدود.
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