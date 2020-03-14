تونس تحبط محاولة 43 شخصا الهجرة غير الشرعية باتجاه أوروبا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت قوات الأمن التونسية، اليوم السبت، محاولة 43 شخصا اجتياز الحدود البحرية خلسة والهجرة غير الشرعية باتجاه أوروبا. وذكرت وزارة الداخلية التونسية أن دوريات تابعة لإقليم الحرس الوطنى بصفاقس تمكنت من ضبط 39 شخصا من جنسيات دول أفريقية مختلفة كانوا بصدد التحضير لمحاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة. وأضافت أن دورية تابعة لمنطقة الحرس الوطنى بجبنيانة من ولاية صفاقس نجحت فى ضبط أربعة أشخاص بصدد التحضير للمشاركة فى عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه أوروبا.

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