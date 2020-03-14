شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار حالات الوفيات الغامضة على متن الخطوط الجوية القطرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الشرطة في كينيا تحقيق في سبب وفاة راكب على متن الخطوط القطرية الجوية، وبحسب ما ورد كان الراكب البالغ من العمر 37 عاما مسافرا إلى نيروبي من الدوحة عندما واجه صعوبات في التنفس قبل أن يعجز عن التنفس تماما ويلفظ أنفاسه الأخيرة، حسبما أفادت صحيفة "ذا إيسترن أفريقان" الكينية.

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وأبلغ قائد شرطة هيئة المطارات الكينية، تيتوس كاروري، الصحافة أن الإعلان عن وفاة المسافر وقع بمجرد وصوله إلى مطار جومو كينياتا الدولي، وقال كاروري إن الشرطة فتحت تحقيقا في سبب وفاة المسافر.

وكانت الفترة السابقة قد شهدت وفاة مواطنة هندية على متن طائرة الخطوط القطرية في ظروف غامضة وكانت عائلة السيدة الهندية قد طلبت من المسافرين على متن نفس الطائرة التواصل معهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة لفك لغز وفاة والدتهم بعد أن رفضت السلطات القطرية منحهم أي معلومات. حسب جريدة تايمز أوف إنديا استقلت السيدة الهندية وتدعى ريثا جوبال طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية القطرية في شيكاجو في 21 فبراير متوجهة إلى الهند. وتوفيت جوبال عندما هبطت الطائرة في مطار الدوحة، قطر.