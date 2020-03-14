شكرا لقرائتكم خبر عن "دبى" تمنع حفلات الزفاف بدءا من الغد بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت دائرة السياحة والترويج التجارى فى دبى بتأجيل جميع الفعاليات المقررة لشهر مارس الجارى فى دبى حتى نهاية الشهر بما فى ذلك كافة أنشطة الوجهات الترفيهية، ومنع المنشآت الفندقية وقاعات الأفراح من إقامة حفلات الأعراس اعتباراً من الأحد 15 مارس وحتى نهاية الشهر، وسيتم التفتيش على جميع المرافق للتحقق من الالتزام الكامل، يأتى هذا فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وفق صحيفة البيان.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية فى بيان لها اليوم أن ذلك يأتى فى إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة تجاوبا مع رفع مستوى فيروس كورونا المستجد /كوفيد- 19/ من قبل منظمة الصحة العالمية واعتباره " وباءً " ما يجعل من السفر فى هذه المرحلة على درجة عالية من الخطورة.

وأشارت إلى أن قرار الوقف المؤقت للتأشيرات يأتى حتى يتم تفعيل آلية للفحص الطبى فى بلدان المغادرة كإجراء إضافى نظرًا لما تشهده دول العالم على صعيد مواجهة فيروس كورونا المستجد من إجراءات احترازية ووقائية تستهدف الصالح العام لجميع الدول على حد سواء وما يمثله السفر بين البلدان فى هذه المرحلة من خطورة عليها.

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و أكدت " الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية " فى ختام بيانها أن هذا القرار ينبع من روح المسؤولية التى تتحلى بها دولة الإمارات وضمن جهودها لمكافحة هذا الفيروس حول العالم وتضامنا منها مع دول العالم لعبور هذه الأزمة بسلام.

وفى الوقت نفسه قررت حكومة أبوظبى إغلاق المناطق السياحية الرئيسة والمدن الترفيهية والوجهات الثقافية فى الإمارة مؤقتا.

وقال المكتب الإعلامى لحكومة أبوظبى إنه تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الزوار، أبوظبى تغلق مؤقتاً المناطق السياحية الرئيسة والمدن الترفيهية والوجهات الثقافية فى الإمارة اعتباراً من يوم الأحد 15 مارس وحتى نهاية الشهر، للحد من التجمعات الكبيرة وحماية الصحة العامة ضد انتشار فيروس كوفيد- 19.