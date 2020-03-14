شكرا لقرائتكم خبر عن خروج 195 شخصا فى الكويت بعد شفائهم من كورونا ليصل العدد إلى 324 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها أنه خرج 195 شخصا من الحجر الصحى فى الكويت بعد التأكد من خلوهم من فيروس كورونا ليصل العدد إلى 324.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية، دعت جميع المواطنين الكويتيين العالقين فى الخارج، إلى الاتصال بسفارات الكويت فى الدول الموجودين فيها؛ لترتيب أوضاعهم، وناشدت "الخارجية" الكويتية – فى بيان رسمى اليوم السبت – مواطنيها العالقين فى الخارج، الاتصال على هواتف الطوارئ الخاصة بالسفارات الموجودة فى موقع الوزارة (www.mofa.gov.kw)، أو هواتف الطوارئ الخاصة بوزارة الخارجية الكويتية.

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وكان مجلس الوزراء الكويتى، قد أعلن عقب اجتماعه الاستثنائى يوم الأربعاء الماضى، وقف حركة الطيران فى مطار الكويت الدولى، ابتداء من يوم أمس الجمعة، واقتصار الرحلات القادمة على المواطنين الكويتيين وأقاربهم من الدرجة الأولى فقط.

يشار إلى أن وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت فى وقت سابق اليوم السبت، ارتفاع مصابى فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) إلى 104 حالات، بعد تسجيل أربع حالات جديدة.