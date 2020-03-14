كورونا.. "أوقاف فلسطين" تعلق إقامة الصلوات بالمساجد والكنائس

أيسر العيس / الخليج 365

قررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، السبت، تعليق إقامة الصلوات في المساجد والكنائس حتى إشعار آخر منعا لتفشي فيروس "كورونا".

وقالت الوزارة، في بيان، إنه تقرر وقف إقامة الصلوات في المساجد والكنائس وحصرها في البيوت، ابتداءً من السبت، وحتى إشعار آخر.

وأوضحت أن القرار استند إلى توصيات وزارة الصحة الفلسطينية والأطباء المختصين بمنع التجمعات التي قد تساعد على نقل العدوى.

فيما أشار وكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب، في تصريح للأناضول، إلى أن "أمر الصلاة في المسجد الأقصى بالقدس، متروك لمديرية أوقاف القدس".

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وأضاف أن "الحرم الابراهيمي بالخليل سيبقى مفتوحا ضمن ترتيبات وأنظمة معينة تضعها مديرية الحرم".

والسبت، أعلنت السلطات الفلسطينية ارتفاع إجمالي المصابين بكورونا إلى 38 بعد اكتشاف 3 حالات جديدة.

والأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى السبت، أصاب "كورونا" قرابة 150 ألفا في 149 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 5 آلاف و600، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.



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