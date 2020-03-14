ليبيا.. مطار مصراتة يمنع دخول الأجانب بسبب "كورونا"

وليد عبد الله / الخليج 365
قرر مطار مصراتة الدولي في ليبيا، السبت، منع دخول الأجانب عبر منفذه كإجراء احترازي لمواجهة فيروس "كورونا".
جاء ذلك في بيان مقتضب نشرته إدارة المطار (200 كلم شرق العاصمة طرابلس) عبر صفحتها على "فيسبوك".
وأفاد البيان بأن هذا الإجراء جاء "لتفشي فيروس كورونا بدول العالم، ولعدم وجود إمكانيات الصحة اللازمة بالدولة الليبية".
والجمعة، أعلنت حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية، مدة أسبوعين، اعتبارا من الأحد، ضمن إجراءات احترازية للوقاية من "كورونا".
وحسب تصريح لوزير التعليم المكلف، عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، محمد عماري زايد، فإنه لم تسجل أي حالة إصابة بكورونا في البلاد حتى الآن.
وحتى اليوم، أصاب "كورونا" قرابة 150 ألفا في 149 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 5 آلاف و600، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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