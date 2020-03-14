كورونا يؤجل زواج نجل وزير الصحة التونسي

تونس/يسرى ونّاس/ الخليج 365

قرر وزير الصحة التونسي، عبد اللطيف المكي، تأجيل زواج نجله الذّي كان مقررا الأسبوع المقبل، بسبب فيروس كورونا.

وقال المكي في تدوينة نشرها، السبت، على فيسبوك: "اتفقت مع ابني وخطيبته، على تأجيل زواجهما الذي كان سيجري الأسبوع القادم، إلى وقت لاحق، التزاما بقواعد التحوط ضد مرض كورونا".

Advertisements

والجُمعة، أعلنت وزارة الصحة التونسية وجود 16 إصابة بالفيروس في البلاد.

والأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى السبت، أصاب "كورونا" أكثر من 146 ألفا في 147 دولة وإقليما، توفي منهم نحو 5 آلاف و500، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.