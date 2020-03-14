كورونا.. 5 محافظات عراقية جديدة تغلق حدودها وتقيد حركة مواطنيها

بغداد/علي جواد/الخليج 365

أعلنت العراق، السبت، إغلاق عدة محافظات لحدودها ومنافذها وقيدت حركة المدنيين فيها، منعا لانتشار فيروس "كورونا"، حسب بيانات رسمية.

وقررت محافظة النجف (جنوب) إغلاق منافذ المحافظة، وفرض حظر جزئي للتجوال، وفقا لما أعلنه المحافظ لؤي الياسري خلال مؤتمر صحفي.



وطالب الياسري الحكومة بـ"غلق مطار النجف الدولي" ودعا المواطنين لـ "منع مجالس العزاء والأفراح".

بدورها، أعلنت محافظة البصرة (جنوب)، إغلاق منافذها، ومنع دخول المواطنين من باقي المحافظات.



وقال المحافظ أسعد العيداني خلال مؤتمر صحفي إنه "قرر منع التنقل من المحافظات الأخرى إلى البصرة، وإغلاق قاعات الأعراس والتجمعات".



وأضاف العيداني أن "المحافظة ملتزمة بغلق الحدود مع إيران والكويت بشكل كامل سواء المسافرين أو البضائع".



كما قررت محافظة نينوى (شمال)، حظر التجوال لمدة يومين، بينما أعلنت محافظتا الديوانية (جنوب) وكركوك (شمال) غلق حدودهما مع بقية المحافظات.

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فيما أعلنت خلية أزمة في محافظة واسط (جنوب)، إغلاق جميع مداخل ومخارج المحافظة حتى إشعار آخر، منعا لتفشي كورونا.



والأسبوع الماضي، قررت محافظة كربلاء (جنوب)، إغلاق حدودها مع باقي المحافظات، في مسعى لمنع انتشار فيروس "كورونا".



كما قررت السلطات المحلية في إقليم كردستان شمالي العراق، فرض حظر للتجوال في محافظتي أربيل والسليمانية ليومي السبت والأحد، لمنع انتشار الفيروس.



وفي وقت سابق السبت، سجل العراق حالة وفاة جديدة ما رفع الحصيلة إلى 10 من أصل 102 إصابة، تماثل 24 منها للشفاء حتى الآن، وفق إحصائية السلطات الصحية.



واتخذت السلطات إجراءات واسعة لاحتواء تفشي الفيروس، منها تعليق دوام المدارس والجامعات حتى 21 مارس/ آذار الجاري، فضلا عن حظر التنقل بين المحافظات وإغلاق الأماكن العامة كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد.



كما حظرت دخول الوافدين الأجانب من 13 دولة، ومنعت مواطنيها من السفر إليها.

والأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.



وحتى السبت، أصاب "كورونا" أكثر من 146 ألفا في 147 دولة وإقليما، توفي منهم 5 آلاف و443، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.