كورونا.. مصر تعلق الدراسة أسبوعين

القاهرة / الخليج 365

أعلنت السلطات المصرية، السبت، تعليق الدراسة لمدة أسبوعين ضمن تدابير مواجهة فيروس "كورونا".

وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية بأن "الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارا من الأحد".

وأضافت أن القرار يأتي "في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لكورونا".

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ومؤخرا، قالت وزارة التعليم المصرية، في بيان، إنها ستتخذ القرار المناسب بتعطيل الدراسة مؤقتا في الوقت المناسب، ردا على دعوات واسعة الانتشار باتخاذ تلك الخطوة خشية إصابة الطلاب بالفيروس.

والجمعة، أفادت وزارة الصحة المصرية بتسجيل 13 إصابة جديدة بـ"كورونا"؛ ليرتفع المصابين بالفيروس إلى 93، توفى منهم اثنين وتعافى 21.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، "كورونا" بأنه "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعًا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى انتشار الفيروس دوليا، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى اليوم، أصاب "كورونا" قرابة 150 ألفا في 149 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 5 آلاف و600، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.