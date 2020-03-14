كورونا.. إجراءات احترازية بالمساجد والكنائس في السودان

الخرطوم /الخليج 365

وجه وزير الشؤون الدينية السوداني نصر الدين مفرح، السبت، بتعجيل إقامة الصلوات وتجنب الازدحام بالمساجد والكنائس، ضمن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للوزير في الخرطوم، ضمن توجيهات شملت كل الكيانات الدينية الإسلامية والمسيحية، لتفادي انتشار الفيروس، بعد الإعلان عن أول حالة وفاة في البلاد بسبب الفيروس.

ودعا مفرح إلى تقصير الوقت بين الأذان والإقامة، إلى 5 دقائق، إلى جانب قراءة سور قصيرة، وإيجاز خطب الجمعة تفادياً للازدحام والاختلاط.

ووجه وزير الشؤون الدينية السوداني، بـ "إيقاف حلقات العلم والندوات والمحاضرات، وحلقات تحفيظ القرآن الكريم حتى ينجلي الوباء".

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والجمعة، أعلنت وزارة الصحة السودانية اكتشاف أول إصابة بكورونا، ووفاة صاحبها.

وأفادت الوزارة في بيان، أن المصاب "في الخمسينيات من العمر يسكن الخرطوم، وتوفي، الخميس، وزار الإمارات في الأسبوع الأول من مارس/آذار الجاري".

والأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى السبت، أصاب "كورونا" أكثر من 146 ألفا في 147 دولة وإقليما، توفي منهم نحو 5 آلاف و500، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.