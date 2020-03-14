كورونا.. الأردن يعلق الدراسة ويغلق الحدود ويوقف الصلاة بدور العبادة

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

أعلن الأردن، السبت، حزمة إجراءات لمواجهة انتشار فيروس كورونا، من بينها تعليق الدراسة، إغلاق الحدود، تجميد الفعاليات الرياضية ووقف الصلوات في دور العبادة.

وقال رئيس الوزراء، عمر الرزاز، في بيان، إن الأردن قرر تعليق دوام المؤسسات التعليمية (رياض أطفال، حضانات، مدارس، جامعات، كليات، مؤسسات ومعاهد تدريب)، اعتبارًا من صباح الأحد ولمدة أسبوعين، وفق الوكالة الأردنية الرسمية للأنباء (بترا).

وستباشر وزارة التربية والتعليم تنفيذ خطة التعليم عن بعد، عبر موقع التعليم الإلكتروني للوزارة، اعتبارًا من الأسبوع القادم، إضافة إلى قنوات التلفزة الوطنية، اعتبارًا من الأسبوع الجاري.

وتقرر تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المملكة، بداية من الثلاثاء المقبل وحتى إشعار آخر، باستثناء حركة الشحن التجاري.

كما أن جميع المعابر الحدودية للمملكة البرية والبحرية والمطارات تعتبر مغلقة أمام حركة المسافرين، باستثناء حركة الشحن التجاري.

وعلى صعيد الفعاليات العامة والشعائر الدينية، تقرر وقف جميع الفعاليات والتجمعات العامة، وإيقاف الصلاة في جميع مساجد المملكة وكنائسها، مع الالتزام برفع الأذان في وقته، وبث خطبة الجمعة موحدة عبر محطات التلفزة.

وقررت الحكومة الأردنية أيضًا وقف زيارة المستشفيات والسجون، بداية من الأحد وحتى إشعار آخر، إضافة إلى إغلاق الأماكن السياحية الأثرية، لمدة أسبوع، لتنفيذ حملات تعقيم.

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وشملت الإجراءات تعليق الفعاليات الرياضية، وإغلاق دور السينما والمسابح والنوادي الرياضية ومراكز الشباب حتى إشعار آخر.

وفيما يتعلق بالقطاعين العام والخاص تقرر استمرار العمل في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والرسمية.

وبخصوص العاملين في القطاع الخاص، فسيتم، وبالتعاون مع غرف الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة، التوافق على إجراءات لحماية العاملين وضمان استمرارية العمل، بحسب البيان.

ولم تسجل المملكة سوى إصابة واحدة بالفيروس لأردني قدم من إيطاليا، وغادر المستشفى الجمعة بعد شفائه.



وصنفت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، "كورونا المستجد" بأنه "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعًا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى انتشار الفيروس دوليًا، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى السبت، أصاب الفيروس أكثر من 146 ألفًا في 147 دولة وإقليما، توفى منهم نحو 5 آلاف و500، أغلبهم في الصين، كوريا الجنوبية، إيطاليا وإيران.

وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية ودينية وإغلاق حدود، وسط جهود متسارعة لاحتوائه في ظل حالة رعب تسود العالم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.