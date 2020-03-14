كورونا.. موريتانيا تعلق الدراسة أسبوعا بعد تسجيل أول إصابة

نواكشوط / محمد البكاي / الخليج 365

أعلنت موريتانيا، السبت، تعليق الدراسة لمدة أسبوع، وذلك بعد تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وحسب وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، قررت الحكومة إغلاق كافة المؤسسات التعليمية العامة والخاصة، مدة أسبوع كامل.

وقالت الوكالة: "الحكومة قلصت عدد نقاط العبور الحدودية وتعزيز نظام المراقبة الصحية فيها".

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وأضافت أنه على كل المسافرين القادمين من المناطق المتضررة الخضوع للعزل الصحي الذاتي لمدة 14.

والجمعة، أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

والأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى السبت، أصاب "كورونا" أكثر من 146 ألفا في 147 دولة وإقليما، توفي منهم نحو 5 آلاف و500، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.