"كورونا".. 9 إصابات جديدة في المغرب و4 بالكويت

الرباط / خالد مجدوب/ الخليج 365

أعلن المغرب، السبت، تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع عدد المصابين إلى 17، فيما سجلت الكويت 4 إصابات جديدة، ليرتفع العدد إلى 104.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية، في بيان، أن الحالات التسعة تتعلق بثمانية مهاجرين مغاربة مقيمين بكل من إسبانيا (4)، إيطاليا (3) وفرنسا (حالة واحدة)، دخلوا المغرب بين 24 فبراير/ شباط الماضي، و12 مارس/ آذار الحالي، بكل من تطوان والرباط والدار البيضاء وفاس وخريبكة (شمال).

وأضافت أنه تم تسجيل حالة إصابة واحدة بالمغرب عن طريق اتصالها بحالة أخرى وافدة كانت قد تأكدت إصابتها سابقًا، وما زالت تحت العلاج.

وشددت على أن "الحالة الصحية لجميع الحالات المؤكدة مستقرة، ولا تدعو للقلق".

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، السبت، تسجيل 4 إصابات جديدة، ما يرفع العدد إلى 104 حالات.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، عبد الله السند، في تصريح صحفية، أن "الحالات الأربعة الجديدة منها حالة من الجنسية الهندية مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر إلى أذربيجان، وحالتان لمواطنين كويتيين مرتبطتان بالسفر إلى بريطانيا، وحالة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى قطر وفرنسا".

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وأضاف السند أن "هناك حالتين جديدتين تماثلتا للشفاء ليصل عدد من أعلن شفاؤهم في الكويت إلى 7 حالات".

وتابع أن "عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في أحد المستشفيات المخصصة لاستقبال المصابين بالفيروس يبلغ 97 حالة."

وصنفت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، كورونا بأنه "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعًا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى السبت، أصاب "كورونا" أكثر من 146 ألفا في 147 دولة وإقليما، توفي منهم نحو 5 آلاف و500، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية ودينية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.