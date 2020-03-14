كورونا.. الحوثيون يعلقون رحلات الأمم المتحدة عبر مطار صنعاء

اليمن / الخليج 365 أعلنت جماعة "الحوثي" في اليمن، السبت، تعليق رحلات الأمم المتحدة عبر مطار صنعاء لمدة أسبوعين في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا". وأفادت وكالة أنباء "سبأ" التابعة للحوثيين بأن "اللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة قررت في اجتماعها اليوم، الإيقاف المؤقت لجميع الرحلات الخاصة بالأمم المتحدة الواصلة لمطار صنعاء لمدة أسبوعين ابتداء من السبت". وأضافت أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس. Advertisements ودعت اللجنة وزارة التربية والتعليم في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا) إلى تقديم مواعيد الاختبارات لتبدأ في 21 مارس/آذار. وأضافت اللجنة أن القرارات والإجراءات التي اتخذتها تأتي نظرا للتطورات الوبائية العالمية وخصوصا في دول شبه الجزيرة العربية. ومنذ أغسطس/آب 2016، يفرض التحالف العربي حظرا على جميع الرحلات في مطار صنعاء باستثناء الرحلات الإنسانية الخاصة بالأمم المتحدة وموظفيها وبعض المنظمات الدولية الإنسانية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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