كورونا.. قطر تعلق دخول القادمين من السودان و4 دول أوروبية

الدوحة / الاناضول

قررت قطر تعليق إصدار تصاريح الدخول الفورية للقادمين من السودان و4 دول أوروبية، اعتبارا من الأحد؛ كإجراء احترازي للحد من انتشار "كورونا".

وذكر بيان عن مكتب الاتصال الحكومي القطري أن القرار، الذي يأتي "بصفة مؤقتة"، يشمل تعليق إصدار سمات الدخول الفورية لحاملي جنسيات إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والقادمين منها.

وأضاف البيان: "يُستثنى من هذا القرار مواطنو هذه الدول من حاملي تصاريح الإقامة، على أن يتم إخضاعهم لإجراءات الحجر الصحي المعمول بها في الدولة ولمدة 14 يوما".

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وأوضح أنه "تقرر أيضا ضمن نفس الإجراءات تعليق دخول البلاد مؤقتا لجميع المسافرين القادمين إلى قطر من السودان سواء لحاملي سمات الدخول أو حاملي تصاريح الإقامة".

وأعلنت وزارة الصحة القطرية، السبت، ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا في البلاد إلى 337، عقب تسجيل 17 حالة جديدة.

والأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى اليوم، أصاب "كورونا" قرابة 150 ألفا في 149 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 5 آلاف و600، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.