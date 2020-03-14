الإمارات تعزز اجراءاتها للحد من فيروس كورونا

ابوظبي: قررت الإمارات السبت إيقاف إصدار كافة التأشيرات بشكل موقت، وتعليق جميع الرحلات الجوية من أربع دول.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات فإن ابو ظبي ستعلق "موقتا" إصدار كافة التأشيرات باستثناء حاملي الجوازات الدبلوماسية.
وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني أنه تم " تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة إلى كل من لبنان وتركيا وسوريا والعراق اعتبارا من 17 آذار/مارس وحتى إشعار آخر".
وأودى فيروس "كوفيد-19" حتى صباح السبت بما لا يقلّ عن 5402 شخص في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس.
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