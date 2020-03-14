شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تعلن تعليق جميع الأنشطة والفعاليات الرياضية والشبابية من الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها أن سلطنة عمان تعلن تعليق جميع الأنشطة والفعاليات الرياضية والشبابية اعتبارا من يوم غد الأحد.

أعلنت سلطنة عمان تعليق التأشيرات السياحية لمدة 30 يوما اعتبارا من 15 مارس كما أنها لن تسمح للسفن السياحية بالرسو في موانئها أثناء تلك الفترة وستعلق الأنشطة الرياضية خلالها.

يذكرأن، أعلنت وزارة الصحة العمانية الأثنين الماضى تسجيل إصابة حالتين جديدتين بفيروس كورونا لمواطنين اثنين مرتبطين بالسفر لإيران، ويخضعان حاليا للحجر الصحي وحالتهما مستقرة، وأوضحت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، أنه بذلك يصبح العدد الإجمالي للحالات المصابة بالفيروس المسجلة في السلطنة 18 حالة، لافتة إلى أن 17 حالة مرتبطة بالسفر إلى إيران وواحدة مرتبطة بالسفر إلى إيطاليا، وأكدت الوزارة أن 9 حالات قد تماثلت للشفاء بينما حالة البقية مستقر.

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