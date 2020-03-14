شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الإماراتية تعلن شفاء حالات إضافية لمصابين بفيروس كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد" كوفيد 19" وتعافيها التام بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى. وأوضحت الوزارة -فى بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)- أن الحالات التى تماثلت للشفاء تعود لشخصين إماراتيين وشخص من الهند، وبذلك تكون عدد الحالات التى تماثلت للشفاء فى الدولة 23 حالة.

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