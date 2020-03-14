شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء صحة مجلس التعاون يكشفون آخر تطورات "كورونا" بالخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجى وبحضور الأمين العام للمجلس آخر التطورات والمستجدات لفيروس كورونا 19-COVID ومناقشة الإجراءات المتبعة للحد من انتشار الفيروس فى دول المجلس، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عُقد اليوم السبت عبر الاتصال المرئى، حيث تم تقديم نبذة عن الوضع الحالى فى كل دولة شاملاً الإجراءات المتبعة فى المنافذ والإحصاءات المتعلقة بالفيروس وجاهزية القطاع الصحى والخطط الإعلامية والتوعوية وخطط الطوارئ.وفق ما نشرت واس.

وثمن الوزراء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الجهود الجبارة التى يقوم بها منسوبو القطاع الصحى فى دول المجلس ومساهماتهم الملموسة فى الحد من انتشار الفيروس كما أشادوا بتعاون المواطنين والجهات الرسمية الأهلية فى هذه الظروف.

وحث الوزراء المواطنين والمقيمين فى دول المجلس على تطبيق معايير مكافحة العدوى وتجنب الذهاب لأماكن التجمعات قدر الإمكان والمحافظة على إجراءات السلامة الوقائية المتبعة فى مثل هذه الحالات.

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وأكد الوزراء أهمية تلقى المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق خلف الشائعات وحسابات التواصل الاجتماعى غير الرسمية.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماع أسبوعى على مستوى وكلاء وزارات الصحة بين دول المجلس لغرض المتابعة المستمرة للمستجدات والتنسيق بشأن القرارات المشتركة، بالإضافة إلى تبادل البيانات عن طريق مكتب اللوائح الصحية الدولية.

وقد ثمّن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حرص وزراء الصحة بدول مجلس التعاون على مكافحة المرض والتعامل مع كل المستجدات بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين بدول الخليج وتمتعهم بأعلى مستويات الصحة.