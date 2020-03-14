بعد أن عادت متاجر آبل في الصين للعمل الأمس الجمعة، أعلنت الشركة اليوم عن إغلاق كافة متاجرها الرسمية حول العالم – عدا الصين – وذلك لمدة اسبوعين للتخفيف من انتشار فيروس كورونا بين موظفيها وزبائنها.
وطلب المدير التنفيذي للشركة تيم كوك من الزبائن زيارة المتاجر الإلكترونية للشركة ومواقعها للحصول على الدعم الفني وشراء المنتجات والخدمات.
وستستمر متاجر آبل حول العالم بالتوقف عن العمل وذلك حتى يوم 27 مارس الجاري، وأعلنت الشركة عن التزامها بالتبرع بمبلغ 15 مليون دولار للمساعدة في الجهود الدولية لمكافحة المرض.
وعلى نهج باقي الشركات، فإن آبل سمحت لموظفيها خارج الصين بالعمل عن بعد إن كان ذلك متاحاً حسب مناصبهم الوظيفية، كما ستحرص على التنظيف والتعقيم الجيد لمواقع العمل.
التدوينة آبل تغلق كافة متاجرها حول العالم بسبب فيروس كورونا ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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