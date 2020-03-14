دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع بيل جيتس يتنحى عن منصبه في مجلس إدارة مايكروسوفت بعد 44 عام ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم عن تنحي مؤسس الشركة بيل غيتس عن منصبه في مجلس إدارة الشركة بعد مرور 44 عام.

أنطلقت شركة مايكروسوفت في مارس من عام 1976 كشركة عامة مع مؤسسها والرئيس التنفيذي بيل غيتس البالغ من العمر خلال هذا الوقت 26 عامًا، حيث شغل منصبه في مجلس إدارة الشركة على مدار 44 عام، ولقد أعلن بيل غيتس مؤخراً على LinkedIn عن تنحيه عن منصبه.

كما أعلن بيل غيتس في منشوره الأخير على LinkedIn عن أنه سيغادر أيضاً مجلس إدارة شركة Berkshire Hathaway بقيادة صديقه Warren Buffett، حيث أشار غيتس إلى خططه لتوجيه جهوده خلال الفترة القادمة للأعمال الخيرية وتنمية الصحة العالمية، والتعليم، إلى جانب المشاركة في الجهود التي تستهدف معالجة تغير المناخ، أيضاً يأتي إعلان بيل غيتس اليوم بعد مشاركته في مكافحة إنتشار فيروس Covid-19.

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من جانب أخر حققت مايكروسوفت إزدهار ملحوظ بعد تولي ساتيا ناديلا منصبه كرئيس تنفيذي لشركة مايكروسوفت، حيث إرتفعت قيمة مايكروسوفت السوقية لتصل إلى تريليون دولار، لذا قد لا يؤثر غياب بيل غيتس عن مجلس إدارة الشركة بشكل كبير.

يذكر أن بيل غيتس تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة مايكروسوفت منذ 6 سنوات، إلا أنه يمتلك نسبة 1.3% من أسهم مايكروسوفت بقيمة 16 مليار دولار، وقد بدأ مؤسس مايكروسوفت التوجه إلى الأعمال الخيرية منذ 20 عاماً تقريباً من خلال مؤسسة Bill and Melinda Gates، كما تعهد غيتس لتخصيص جزء كبير من صورته للأعمال الخيرية.

المصدر

هذا الموضوع بيل جيتس يتنحى عن منصبه في مجلس إدارة مايكروسوفت بعد 44 عام ظهر على التقنية بلا حدود.